Trilhos e paraísos da imperdível Galiza

Nas imediações de Tui, bem perto da fronteira com Portugal (a 3 km de Valença), fica o parque natural mais antigo da Galiza. Classificado em 1978 e integrado na Serra do Galiñeiro, o Monte Aloia tem 10 quilómetros de percursos e está elevado a 700 metros de altitude. Ao caminhar pelos abetos, ciprestes e cedros-do-líbano passará por miradouros que oferecem uma vista arejada sobre o rio Minho.



O ponto mais alto é a ermida do Alto de San Xián. Por ali há vestígios pré-históricos e romanos. Antes de iniciar a caminhada, dirija-se à Casa do Enxeñeiro Areses, o Centro de Visitantes, com uma exposição permanente e informações sobre o parque.