Ilhas Canárias e Baleares: dois destinos de praia imbatíveis e tão perto

Com voos diretos de até 2h30, escondem surpresas para cada viajante: há praia, cultura e natureza nos dois arquipélagos espanhóis no mar Mediterrâneo e no oceano Atlântico. É só escolher.

Oclima é apetecível quase todo o ano e, de abril a outubro, há dias de sol e mar garantidos. As ilhas Canárias e as Baleares ficam perto, com voos diretos entre 1h45 e 2h30. Quanto a preços, há de 147 euros para Ibiza e a partir de 222 euros para Maiorca. Já para as Canárias, começam nos 170 euros para Lanzarote, 240 para a Gran Canária e 280 para Tenerife.