O que trazer da Galiza para não voltar de mãos a abanar

Ir à Galiza passar umas férias e regressar sem nada na mala? Uma oportunidade desperdiçada. Deixamos-lhe sete sugestões de "souvenirs" para trazer no regresso - para oferecer ou para matar saudades das férias.

É fácil perder-se de amores pela Galiza. No fim das férias, sentir-se-á assaltado por uma vontade incontrolável de comprar todo o tipo de recordações. Queremos que volte com os melhores souvenirs e não com os remediados. Dos albariños das Rías Baixas às bruxas da sorte de Combarro, passando pelas cerâmicas galegas e pela clássica tarta de Santiago, dizemos-lhe onde comprar os recuerdos mais riquiños e saborosos.