Sandra, uma fêmea de orangotango de 33 anos, vive no Ecoparque de Buenos Aires desde 1995. A justiça argentina reconheceu-a como "sujeito não humano", em 2014, considerando que foi "ilegalmente privada da sua liberdade". Os seus tutores legais querem transportá-la para uma reserva norte-americana, mas Sandra continua à espera.





Em 2014, a Associação de Funcionários Públicos e Advogados pelos Direitos dos Animais (AFADA na sigla original) considerou que a situação de Sandra, "fechada numa caixa de cimento", era intolerável, tendo sido feito um pedido de habeas corpus , para que Sandra deixasse de ser considerada "coisa" ou "objeto" – como está estabelecido no código civil argentino."Por decisão da justiça, Sandra poderá ser transferida para um refúgio", disse, na altura, o advogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre a sentença da Cámara de Casación Penal, que acedeu ao pedido de habeas corpus.No entanto, Sandra ainda aguarda pela mudança.Em junho de 2016, devido à decisão de transformar o jardim zoológico num ecoparque, as instalações fecharam portas ao público. A deslocação dos animais começou e a fêmea de orangotango foi ficando ainda mais sozinha.Por ter nascido em cativeiro, devolver Sandra à natureza não é uma opção – seria incapaz de sobreviver. Depois de estudadas várias opções para onde se poderia transferir o animal, o Center for Great Apes da Flórida , entre Tampa e Orlando, foi considerada a melhor solução.Nas próximas semanas, segundo o jornal espanhol, as burocracias relativas à deslocação de Sandra deverão ficar resolvidas. Mas, devido à possibilidade de uma difícil adaptação e às diferentes temperaturas entre os dois países – em agosto, quando tudo deverá estar tratado, é inverno em Buenos Aires, enquanto na Flórida as temperaturas se encontram muito altas –, esta mudança pode ainda demorar alguns meses.Até lá, os tratadores de Sandra garantem que esta brinque o maior tempo possivel, já que estar fechada a deixa deprimida. Se não for estimulada, a fêmea de orangotango fica sem ser mover mais de metade das horas do dia.