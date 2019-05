Um cão saudável foi eutanasiado para ser enterrado com a sua dona, nos Estados Unidos. Emma, que era arraçada de shih tzu, morreu e foi cremada em março por vontade da dona como estava inscrita no testamento.

O cão foi morto apesar dos esforços dos funcionários do canil onde o animal foi colocado após a dona ter morrido. O executor do testamento optou por levar avante a vontade da dona do animal.