Home for Paws é um projeto criado por dois amantes de animais que queriam dar uma nova casa a cães abandonados, através da fotografia. Inês Amaral e Zaphi Dan retratam de maneira divertida os animais que vivem em canis e partilham as imagens nas redes sociais, para que uma família se apaixone por eles.

A ideia para esta iniciativa sem fins lucrativos já estava na cabeça dos fundadores há algum tempo. Inês, de 28 anos, trabalha na área da Gestão e tem uma "paixão gigante por animais". No verão de 2018, quando o seu amigo de quatro patas faleceu – depois de 17 anos com a família – sentiu que devia "passar mais tempo com estes seres tão incríveis e que, ao mesmo tempo, tivesse um impacto positivo na vida deles".

A ideia de fotografar cães foi apresentada à Associação Bianca em Sesimbra, que mostrou entusiasmo. Quando chegou a altura de escolher um fotógrafo, Inês sabia que nem toda a gente estava disposta a trabalhar sem receber. Zaphi, de 31 anos, era o primeiro nome da lista e aceitou a proposta. O fotógrafo com nacionalidade filipina e israelita, nascido em Portugal, já tinha tentado implementar a ideia noutra instituição, mas por questões burocráticas não conseguiu tirar fotografias aos animais.

Neste momento, estão a trabalhar com a Associação Bianca em Sesimbra, a União Para a Proteção dos Animais em Sintra e a Focinhos e Bigodes em Lisboa. Antes de fotografarem os animais, os amigos pedem às associações uma lista dos animais. "As pessoas que nos seguem procuram sobretudo cães bebés e idealmente de porte pequeno por isso nunca deixamos de fotografar cães com essas características", dizem. "No entanto, acreditamos que todos merecem uma oportunidade e embora existam 100 pessoas interessadas num cachorro, se houver uma pessoa interessada num velhote é o suficiente para mudar a vida dele."

Inês e Zaphi já fotografaram mais de 80 cães e encontraram famílias para cerca de 60. Uma história que os marcou foi a de Tomé – "o segundo patudo que fotografámos". O cão vivia na Associação Bianca há 12 anos. Veio de uma ninhada de onze, que foram todos adoptados, menos o Tomé. Quando as fotografias do animal foram para as redes sociais, recebeu muitas mensagens de apoio, mas nenhuma família estava interessada em levá-lo para casa. O par até foi à CMTV mostrar a iniciativa com Tomé e mesmo assim ninguém mostrou interesse.

"Há um mês atrás uma família incrível apaixonou-se por ele e deu-lhe finalmente a casinha que tanto merece. Ainda estamos sem palavras para o amor e altruísmo demonstrados por esta família", confessam. A dona do Tomé escreveu um artigo no seu blogue a mostrar a jornada da adoção de um cão sénior.



Durante uma das sessões, Inês conheceu a Cookie – uma cadela de seis anos – e adotou-a. O objetivo dos jovens é mostrar que os cães "são igualmente lindos e com personalidades verdadeiramente apaixonantes". "Quando uma pessoa tomar a decisão de adicionar um novo membro de quatro patas à família queremos que a primeira opção que ponderem seja sempre a adoção", pedem.

No futuro, Inês e Zaphi gostavam de alargar a equipa e chegar a outras cidades, dando a conhecer os animais e o trabalho de outras instituições que estão espalhadas pelo país. Quem estiver interessado em conhecer ou adotar um animal pode seguir a Home for Paws no Instagram e no Facebook.