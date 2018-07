Crítica de música: Português Suave

Nota: 4 estrelas



Suave

Pop-rock

Ed. Tasca da Galega/Azáfama

€10

Suave, o novo projecto musical de Suave (Carlos Ramos, ex-Nick Nicotine) revela no álbum de estreia diversas visões do amor, apoiadas na motown e no rock. Outros aspectos importantes de Português Suave são o sentido de humor das letras e o pendor dançante de algumas faixas.Na maior parte dos temas, Suave demonstra empenho vocal e instrumental, garantindo dinamismo sonoro ao disco, mas é no single Perdido que se revela mais eficaz. A urgência do blues-rock está em Que Mais Hei-de Fazer e a derradeira Só Bem Acompanhado concretiza uma aproximação interessante à pop, num trabalho bastante criativo, que reflecte a boa energia associada ao conjunto das interpretações.