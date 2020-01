"O que mais me espanta e orgulha no "Último a Sair" é a força com que sobrevive ao tempo", escreveu Bruno Nogueira ao partilhar o vídeo. "Dito isto, o herói do momento chama-se Francisco Nabais. Numa aula de Português decidiu (depois de terem antes apresentado vários poemas de Fernando Pessoa) apresentar um poema que me diz muito".