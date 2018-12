Videojogos

Filmes Aniquilação, de Alex Garland

O melhor orgasmo psicadélico de ideias afiadas, delírios expressionistas, pesadelos sci-fi, animismos gráficos e bodas de sangue entre Kubrick, Asimov, William Blake e Arcimboldo de 2017 não estreou nas salas portuguesas. Façam streaming, comprem e abram a boca em loop. Pedro M. Santos



Nunca Estiveste Aqui, de Lynne Ramsay

Um improvável anjo vingador (Joaquin Phoenix, força da natureza) castiga todos os que se atrevem a corromper inocentes. Ramsay prescinde da narrativa e torna o filme uma experiência visceral e impressionista. Tiago R. Santos



A Morte de Estaline, de Armando Iannucci

Tão hilariante que até foi proibido na Rússia: Iannnucci, mestre da sátira política, transforma os jogos de poder entre Beria, Malenkov, Molotov e Khrushchev numa farsa irresistível. O elenco é perfeito. Tiago R. Santos



Ramiro, de Manuel Mozos

Filme português do ano: Ramiro fala das mudanças de Lisboa com pertinência, quando ainda se podem ver os sítios e pessoas a desaparecerem, e um humor mascarado de inconformismo. André Santos



Loveless: Sem Amor, de Andrey Zvyagintsev

Um casal troca insultos e o filho ouve, atrás da porta, num belo e devastador plano. Depois do brilhante Leviatã, o cineasta russo continua a fazer a autópsia de uma sociedade condenada. Tiago R. Santos



Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh

De género indefinido - do melodrama policial ao dramalhão e à comédia de costumes - tem a mais inesquecível Frances McDormand da década. Não é pouco. Pedro M. Santos



Séries por André Santos



Atlanta (2ª Temporada - Fox Comedy)

A criação de Donald Glover criou o seu próprio espaço e tempo na televisão. Trouxe o presente ao ecrã, os vários problemas nos Estados Unidos, que chegam às notícias a um ritmo diário, sem uma exposição óbvia ou rotina de série normal. Abandonou a formalidade da primeira temporada e concentrou toda a acção em personagens e confronto, com uma minúcia excepcional. Desde Louie que não se contavam grandes histórias em 25 minutos.



Sara (RTP2)

Ficção para televisão feita da forma certa: uma sátira ao meio audiovisual português, explicada de forma excepcional para o grande público. Ainda nos queixamos de que não há boa ficção em Portugal? Diga lá isso outra vez.



Final Space (Netflix)

Pegando numa série de inspirações da ficção científica espacial do cinema das décadas de 60 e 70, Final Space conta uma história de solidão e desespero no espaço com um toque de comédia desencantada. É uma pérola que facilmente passa despercebida.



Moda Kinda Home (Estrada da Circunvalação, Porto)

É a abertura do ano, a desta loja portuguesa ao estilo da IKEA, que depois de quatro espaços abertos em Angola se estreou em Novembro no Porto, com a promessa de uma segunda loja em 2019, em Alfragide. São 7.500 metros quadrados de cores exuberantes e produtos com inspiração nos quatro cantos, distribuídos por 20 secções organizadas por módulos - sala, cozinha, iluminação, etc. No percurso, há zonas de descanso e lazer com livros, matraquilhos e bilhar. Filipa Teixeira



Música Nacional por Pedro Salgado



Nação Valente - Sérgio Godinho

Ao cruzar estilos musicais e partilhar as composições com David Fonseca e Pedro da Silva Martins, Godinho demonstra um excelente momento de criatividade, renovando-se e confirmando o poder de encantamento que a sua música exerce sobre várias gerações.



1755 - Moonspell

A forma original como os Moonspell associaram o heavy metal a outras sonoridades e recriaram de forma imponente o grande terramoto de Lisboa faz de 1755 um triunfo artístico. O sucesso do álbum assenta igualmente na reflexão poética e na visceralidade interpretativa de Fernando Ribeiro.



Odeon Hotel - Dead Combo

Trabalho fascinante, em que os Dead Combo, ambiciosos e certeiros nas opções rítmicas, abordam com imaginação a temática da globalização, dando particular ênfase à cidade de Lisboa.



Madeira - PAUS

Apuramento do sentido exploratório dos Paus, complementado por dinamismo instrumental e adequação da música ao imaginário da ilha da Madeira. De grande originalidade, é o melhor trabalho do grupo lisboeta.



Mati - Selma Uamusse

Grande álbum de estreia, com a voz a adaptar-se a diversos ambientes e uma maneira espontânea e personalizada de ligar as raízes africanas de Selma ao gospel, soul e funk.



Música Internacional por Filipe Lamelas



God's Favorite Customer - Father John Misty

Este é o "disco-Lennon" de Josh Tillman - não só pela predominância das baladas ao piano, mas também pela própria envolvência das canções e pelos maneirismos na interpretação, que acabam por remeter para o universo do ex-Beatle. É também o álbum em que Tillman, conhecido por Father John Misty, aproveita para descer à terra e fuçar na lama, sem preocupações com a profundidade das composições. Álbum do ano.



Tônus - Carne Doce

Tônus é filho de uma fusão entre géneros que poderia parecer confusa, mas resulta de forma sublime. Por sua vez, a temática do álbum assenta na sensualidade, ou, de forma mais abrangente, nos desaires e alegrias do amor. É também um disco lascivo, que tem como mote as vulnerabilidades e os arrebatamentos que mapeiam as relações.



Wide Awake - Parquet Courts

A sonoridade mais punk dos Parquet Courts surge aqui fundida com um funk melódico que acaba por remeter para The Clash, o que no contexto actual surge como algo completamente contracorrente e, por isso, tão inovador.



Care For Me - Saba

Hip-hop não convencional, com momentos jazz, soul e R&B, num disco sobre perda e memórias, onde tudo é trabalhado ao pormenor e apimentado por emoções particularmente cruas e directas, como "I'm in love with broken girls."



Twentytwo In Blue - Sunflower Bean

Disco despretensioso, sincero e despido de artifícios, em que cada canção é uma lição, partilha ou desabafo, num álbum pop de inspiração pós-punk, por vezes a remeter para ambientes contíguos a Blondie.



Gourmet por Rita Bertrand



EPUR (Lisboa)

Chegou em Abril ao Chiado, após longa espera dos gourmands lisboetas, o primeiro restaurante de Vincent Farges, chef francês com sólida estrela Michelin, que manteve por uma década, à frente da cozinha da Fortaleza do Guincho.

No Epur, há uma lista de nove pratos, a partir da qual se pode optar por um de três menus: €90 (quatro pratos), €125 (seis pratos) e €160 (oito pratos). É caro, mas... é fine dining de topo.



Semea (Porto)

O chef Vasco Coelho Santos já tinha dado ao Porto a sua cozinha de autor, incomparável, no Euskalduna Studio. Em Junho, criou na R. das Flores o Semea, uma versão mais em conta, mas igualmente sublime na reinvenção dos sabores tradicionais portugueses: lá estão clássicos como bacalhau à Brás, cabeça de xara e fígado de cebolada, sempre com um twist.



Espumanteria Portuguesa (Braga)

Projecto de Agostinho Peixoto, patriótico confrade do Pudim Abade de Priscos, é uma loja única no mundo: vende apenas espumantes portugueses. Abriu a 1 de Dezembro e tem mais de 120 referências, além de iguarias ideais para combinar com os ditos - dos queijos às compotas.



Exposições por Carlos Vidal



Michael Biberstein - Culturgest, Lisboa (Maio-Setembro)

Biberstein! - e de novo a Culturgest se destaca sob a imprescindível direcção de Delfim Sardo, convocando toda a história da modernidade e do romantismo. Suíço-americano de vivência no lugar "certo": Sintra. Biberstein liquefaz a paisagem, inventa névoas, mostra a relação paisagem-sublime, revela-nos a paisagem como ente belo e aterrador, ameaça e refúgio.



Michael Snow - Culturgest, Lisboa (Março-Abril)

Snow - neve, portanto. Um grande nome e um pioneiro das artes da imagem, um obreiro do "corpo" do filme que ganha dimensão pictórica. Da geração de Bruce Nauman e Vito Acconci. Chegou à Culturgest através de obras pouco conhecidas. A central, Wavelenght, era um zoom de 45m, a mostrar o que está por trás de uma imagem. Magnífica exposição.



Álvaro Lapa - Serralves, Porto (Fevereiro-Maio)

Sobre Lapa pouco há a acrescentar, mas esse "pouco" é enorme: cabe nele uma história da literatura, não apenas por ser um estranho pintor autodidacta, mas porque a sua pintura é arte que convoca directamente a literatura. Professor de Estética desde 1976, esta foi a sua maior retrospectiva.



Paulo Quintas - Cordoaria Nacional, Lisboa (Fevereiro-Abril)

Quintas sempre foi visto como um autor dos anos 90 (em diante). Nessa década diplomou-se na FBAUL, mas o seu vasto trabalho recua aos 80s. Aqui, a construção de uma pintura é um processo mecânico (imensas simetrias), ou falsamente mecânico: o artista não teme o lado orgânico da pele da pintura. Inesquecível antológica.



Bruno Pacheco - Quadrum, Lisboa (Outubro - Janeiro 2019)

Pintor de recente revelação, Pacheco mostra aqui trabalhos desde 2006: pinturas em folhas de livros. São 35 ao todo - um saber oficinal que não se fica pelo virtuosismo, antes faz da pintura um enigma.



Teatro por Gisela Pissarra



Montanha-Russa, encenado por Inês Barahona e Miguel Fragata

Num espectáculo sobre a adolescência, com uma dramaturgia baseada em diários ou trabalho em escolas, ligam-se as personagens por laços históricos e familiares e pela música original dos Clã, tocada ao vivo - e cantada, por Manuela Azevedo. Em palco, assiste-se a uma combinação perfeita de actores e músicos, num todo coeso, irónico, reflexivo, divertido e eficaz.



Actores, encenado por Marco Martins

Grande espectáculo, que arrisca na criação colectiva e fala da vida real de quem entretém os outros, numa proposta com grande equilíbrio: um exercício exigente, com algumas interpretações de topo, balanceia humor, drama e reflexão, num jogo de verdadeiro ou falso.



Sweet Home Europa, encenado por João Pedro Mamede

Texto de Davide Carnevali, em que pequenas histórias de dois homens e uma mulher são metáforas engenhosas para o estado actual da Europa, um lugar onde não se ouve a voz dos outros. Destaca-se a cenografia, em que os intérpretes caminham sobre espinhos, o piano ao vivo e boas interpretações.



O Hóspede, encenado por João Mota

Texto de Joe Orton, de 1964: uma espécie de sátira com tragédia dentro, que expõe, a rir, o pior do ser humano, sublinhando a amargura e a solidão. O humor negro marca a peça, levada a bom porto pelos actores.



O Construtor, encenado por Paulo C. dos Reis

A brutalidade do texto de Jaime Rocha serve como uma luva à actualidade política, com os avanços da extrema-direita a desprezar o humanismo. O humor negro leva-nos do riso ao asco nesta peça excepcional.



Livros por Eduardo Pitta



A Mente Aprisionada, de Czeslaw Milosz (Cavalo de Ferro)

Poeta notabilíssimo, o polaco Czeslaw Milosz publicou em 1953 um libelo contra o totalitarismo: A Mente Aprisionada. A tradução portuguesa chegou em 2018. Os marxistas não gostaram, os anticomunistas torceram o nariz. Milosz sofreu o ónus de ter razão antes de tempo, mas o futuro corroborou esta obra-prima.



Mulheres Livres Homens Livres, de Camille Paglia (Quetzal)

Cada novo livro de Camille Paglia é uma provocação. Nessa medida, Mulheres Livres Homens Livres não constitui excepção. Compilação de ensaios (alguns oriundos de outras obras suas) sobre sexo, género, arte e feminismo, apoiados numa vasta erudição e no total desprezo pela mentalidade dominante. Imprescindível.



Mrs. Osmond, de John Banville (Relógio d'Água)

Se a ficção jamesiana é um paradigma de excelência, John Banville chegou lá. Num exercício arriscado, Mrs. Osmond prolonga Retrato de Uma Senhora, o clássico de 1881. James fez a transição do romance vitoriano para o modernismo, e Banville, dialogando de igual para igual, faz com brilho o caminho de volta.



O Mundo Gay de António Botto, de Anna M. Klobucka (Documenta)

Ler Botto sob enfoque queer foi o que fez Anna M. Klobucka com O Mundo Gay de António Botto. Estudo inédito de um poeta que, nos anos 1920, impôs em língua portuguesa a poesia de índole homossexual, mergulha na biografia do autor, sem esquecer celeumas, o patrocínio de Pessoa, o exílio no Brasil e os delírios de uma personalidade errática.

por(Playstation 4)A série God Of War vive de uma relação eterna de amor/ódio: jogos incríveis, com um protagonista - Kratos - sempre muito irritante.Na nova entrada do franchise encontra-se um novo Kratos, que cria empatia, enquanto protagoniza a melhor aventura da saga. Irresistível.(Múltiplas Plataformas)O jogo é de 2017, mas em 2018 tornou-se num fenómeno sem precedentes. Mas está nesta lista por outra razão; em 2018 forçou o acontecimento de algo que se esperava há muito e que vai mudar a indústria: o crossplay, ou seja, a possibilidade de um jogador jogar contra outros que estão numa plataforma diferente.(Playstation 4, Xbox One)A Rockstar tinha de estar na lista: tudo o que faz é brilhante - até um jogo de pingue-pongue - e a sequela de Red Dead Redemption eleva o seu trabalho a outro nível e força a indústria do entretenimento a seguir-lhe as pisadas. Agora as grandes narrativas já cabem nos videojogos.