Filipe Sambado, o escritor de canções íntimas

Entre a calma contemplação e as dores do absurdo constrói-se o rendilhado de dez canções que já andam na estrada, com concertos agendados para Leiria (31 jan), Águeda (1 fev), Torres Vedras (7 fev), Porto (14 fev), Vila Nova de Santo André (28 fev) e Lisboa (27 jun). Pelo meio, ainda há Gerbera Amarela do Sul a marcar a estreia de Sambado no Festival da Canção.

O título Revezo é uma analogia à rotação de necessidades do ser humano? É preciso deixar em repouso uma parte de nós para que outra se expresse?

Essa é a minha transposição do conceito. Em vez de estarmos a correr em frente atrás de uma coisa que não conseguimos alcançar - que é o teu objetivo enquanto desenvolvimento pessoal ou ideológico - estamos em rotação. Pomos uma coisa a descansar para que uma outra coisa se desenvolva para outra descansar.

Há tempo para parar nesse revezo?

Não dá para estarmos parados, dá é para fazermos uma coisa que nos obriga a parar a outra coisa que estávamos a fazer. Isso revela também o lado bastante circunstancial do nosso momento económico e social. Não conseguimos estar propriamente parados a descansar sem fazer nada. Não há muito tempo para o ócio. Há tempo para o negócio e para mudar de negócio. Estamos sempre em práticas complementares.

Ao longo do álbum exploras bastante o conceito de casa. Não só no sentido literal, da casa como local de repouso, como também metafórico, a casa como elemento que se opõe ao absurdo da rotina.

Essa ideia de casa é basicamente o momento em que tu rompes com a tua obrigação de deveres e tens um momento de liberdade: seja para ir ao café, para visitar as pessoas de quem gostas, para fazeres as coisas de que gostas.

Mas tu também usas a casa para falar de novas construções sociais...

Há uns tempos vi uma entrevista de uma rapariga espanhola que falava de uma ideia de novas casas, de novas comunidades. Mais uma vez tem a ver com a situação que estamos a passar, com a necessidade que temos de encontrar novas famílias. Somos praticamente obrigados a dividir casa uns com os outros, às vezes com pessoas desconhecidas que de repente se tornam quase a nossa família diária. Então nós saímos do trabalho, onde temos de lidar com a família do trabalho, e acabamos por ir para casa ter com a família da casa, que não é a nossa família, é uma família que nós decidimos criar. Acabamos por depender cada vez mais uns dos outros e da boa vontade de toda a gente. É a maneira que há de vivermos.

A narrativa que exploras em Revezo oscila muito entre a esfera pública, na qual assumes o papel de narrador omnipresente que fala do que vê e a esfera privada centrada na tua intimidade. Olhas para a sociedade a partir da tua experiência pessoal?

Isto é sempre da perspetiva do observador. Ou seja, há muitas coisas que eu sinto na pele, outras que eu observo na pele e há ainda outras coisas que só me contaminam. O que eu senti quando comecei a fechar o disco é que o posicionamento político que ele tem é de uma pessoa bastante privilegiada, porque quando se confessa não se confessa tanto em coisas problemáticas, confessa-se em coisas mais prazerosas. É a perspetiva assumida de uma pessoa que tem uma vida neste momento confortável. Fui encontrando pontos de conforto e de prazer e são esses que eu acabo por narrar quando são a minha intimidade. Nunca estou a narrar uma situação em que eu tenha apanhado pancada. Quando são coisas mais problemáticas estou a narrar observações, conclusões de ideias. Preferi assumir esse espaço e aceitar que o meu lugar de fala é falar das coisas boas que eu tenho para as pôr em comparação com aquilo que vejo e que me inquieta.

Mas depois há músicas como Este Fardo, em que dizes que não queres mais "este fardo de seguir em frente"...

Essa música é o meu desabafo, é a música em que eu assumo o cansaço que às vezes isto tem. De certa forma é um bocado displicente, porque no meio de tanta coisa boa e de tantas boas resoluções que eu vou narrando, este é o momento em que eu assumo que fazer o que faço, apesar de ser uma coisa boa, também me custa e às vezes me dói no final dos dias. Quando eu decido assumir um papel e falar de certos assuntos ou de me colocar perante certos assuntos, às vezes isso acarreta um peso. Por vezes sinto-me obrigado a carregar uma bandeira que não é minha, porque não tenho esse direito - embora possa ter o dever - não tenho esse direito de embandeirar certas temáticas. Por exemplo, o de ter sido conotado com uma ideia mais queer ou de uma pessoa com um papel muito ativista...eu não sou assim tão ativista, sou uma pessoa observadora, que faço canções e não me quero apropriar destes assuntos na medida disso se tornar numa bandeira. Eu quero falar de coisas que me inquietam, só que às vezes isso é também um peso que me cansa. Sentir esse tipo de conotações cansa-me, mas depois sinto que tenho que continuar porque deixar de o fazer está errado.

Sentes-te forçado a continuar?

É super complexo no sentido em que eu também não sei a origem deste cansaço. Pode ter a ver com a dificuldade de decidir se quero continuar a fazer porque gosto ou porque tenho de o fazer enquanto trabalho.

Como é que essas inquietações se espelham no teu processo criativo?

Eu vou direto aos assuntos porque normalmente eles surgem no fim de um longo processo de pensamento. São dois versos, quatro versos que seguem na minha cabeça, muitas vezes no meio da rua a caminhar, e quando dou por mim tenho a obrigação de fechar aquele pensamento, concluir aquilo que tenho que concluir e passá-lo para um formato canção.

Este é o álbum em que, do ponto de vista estético, arriscas mais. Exploras novas combinações, entre o tradicional português, o pop, a eletrónica, caminhos mais densos, complexos... o que te fez evoluir para esta linguagem musical?

Eu sou gémeos e isso também deve ajudar a explicar essa ubiquidade de espírito, de espaços. Há de facto uma evolução grande, uma decisão evolutiva na estética sónica - o álbum está muito mais arranjado; e depois existiu uma pesquisa muito maior do que em qualquer outro dos discos à volta do folclore português. Acho que há estes dois pontos muito notórios: desaparece um bocado o rock e abre-se mais o folclore. O lado mais obscuro e denso do disco tem a ver com o lado mais próximo, mais confessionário, dos momentos mais íntimos que quero mostrar de uma forma mais sexy, mais provocante. Para além disso, também sinto que o trabalho que eu tenho que fazer não pode ser muito estático de disco para disco, tem que ser evolutivo. Às vezes é mais evolutivo, noutros casos vem no seguimento do que está para trás. E este disco rasga notoriamente com aquilo que vinha a fazer até aqui. Decidi fazer outra coisa, senti essa necessidade porque a reinvenção é uma coisa importante no meu trabalho, para não cansar as pessoas que me ouvem.

Essa complexidade e densidade contrastam com a simplicidade formal das cantigas tradicionais portuguesas. Vais buscar referências a um cancioneiro popular para depois as adornares com uma pop açucarada...

Eu confesso - e é completamente assumido - que a Rosalía foi muito importante neste processo. Se bem que eu estava a ouvir muito o Fausto e, acima de tudo, o Zeca [Afonso]. Mas a certa altura a Rosalía apareceu ali e parece que facilitou um bocado o processo, na medida em que me permitiu jogar com o lado mais moderno a partir da minha perspetiva enquanto português. O momento em que se nota mais essa proximidade é no próprio single [Jóia da Rotina]. Se bem que ela vai buscar muito ao Rap e ao R&B e eu não exploro essas vertentes tão assumidamente como ela. O meu background é outro.

Este processo de lançamento do Revezo foi acompanhado por uma outra novidade, a tua participação no Festival da Canção. Como é que surgiu este desafio e porque é que o aceitaste?

Não sei...eu não sou muito fã da ideia de competição, de avaliação e de todos os julgamentos que as pessoas têm à volta das canções. Parece que se tornam ferrenhos como se isto fosse futebol ou política, faz-me tudo muita confusão. Mas eu tive que decidir qual era a importância que isto ia ter na minha carreira e como estava aberto a experimentar uma coisa nova decidi fazê-lo na expectativa de que isto me pudesse ajudar a crescer e a desenvolver. Eu não sou nada conhecedor do formato. No ano passado é que me apercebi da densidade que isto tem socialmente, através do fenómeno que foi o Conan Osíris. Fiquei abismado com aquilo tudo. Agora vou ver como é que corre. Vou tocar a minha canção e fazer uma performance muito bonita.