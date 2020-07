Quando se junta a fome (thriller com serial-killer em cenário de Velha Europa) à vontade de comer (capitalizar um dos best-sellers do apressadinho James Patterson, que criou o detetive Alex Cross e escreve mais depressa do que Raul Minh'alma), o resultado é Postais Mortíferos, um policial de atmosfera artística – para quem gosta de postais dos "100 Melhores Quadros de Sempre" pendurados na cozinha – e traumatismo craniano do protagonista (Jeffrey Dean Morgan, esse Nicolas Cage dos frequentadores de ginásio).Após a filha ser assassinada na lua de mel na Europa, Jacob Kanon, um agente nova-iorquino (Morgan), conecta o homicídio com outros igualmente bárbaros e atulhados de referências pictóricas. O bósnio Danis Tanovic prometia com o libertário, e libertador, Terra de Ninguém (2001), mas a partir daí foi sempre a descer.É preferível consumir a obra completa de Dario Argento (se por acaso apreciaram o gancho dramático deste Postais Mortíferos, comecem por A Síndrome de Stendhal).De Danis TanovicEUA/Reino Unido; Crime; 104m; M/12Com Jeffrey Dean Morgan e Famke Janssen