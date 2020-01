3 séries policiais acabadas de estrear

Conhece a expressão "nordic noir"? É o termo que designa a ficção policial produzida e ambientada nos países escandinavos, cunhado pelo sucesso de livros famosos (de suecos como Stieg Larsson e Liza Marklund, do norueguês Jo Nesbø ou do dinamarquês Jussi Adler-Olsen) e também de séries como Deadwind, Borderliner, Fallet ou Quicksand - todas disponíveis na Netflix. O mais recente exemplar do género, Wisting, chega na terça-feira ao AMC, com o habitual ambiente denso, de intenso suspense, apesar dos apontamentos cómicos.Não é, contudo, a única novidade a ter em conta neste início de 2020. Deputy, em estreia na Fox, que nos leva a Los Angeles, e The Outsider, na HBO, a cruzar o thriller psicológico com terror em terras remotas da Geórgia, também merecem a atenção dos fãs de policiais.HBO, estreia segunda, 13/1, 0hEm estreia mundial, The Outsider adapta o livro homónimo do mestre do terror Stephen King numa temporada de 10 episódios escritos por Richard Price, que antes esteve por trás de séries como The Wire, The Deuce ou The Night Of.Tudo começa quando o corpo mutilado de um rapaz de 11 anos é encontrado numa floresta da Geórgia. O crime afigura-se hediondo, envolto em circunstâncias invulgarmente misteriosas, e Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), o detetive a quem cabe investigá-lo, ainda não recomposto da morte do próprio filho, nem sabe por onde começar... Por isso chama uma investigadora privada não ortodoxa, Holly Gibney (Cynthia Erivo), com estranhas capacidades paranormais, para o ajudar.Porém, o verdadeiro protagonista da série é Jason Bateman (o Michael Bluth de Arrested Development e o Marty Byrde de Ozark), no papel do treinador de basebol do miúdo encontrado morto, que é acusado do crime, mas jura estar inocente.AMC, estreia terça, 14/1, 22h10Há uma razão, superior a todas as outras, para espreitar a nova série do AMC (a produção televisiva norueguesa mais cara de sempre): a linda Carrie-Ann Moss, especialmente conhecida por ser a Trinity da saga Matrix, no papel de uma agente especial do FBI, chamada à cidade portuária de Larvik, juntamente com Richie Campbell (que conhecemos de Liar), para dar uma ajuda ao detetive local William Wisting (cujo apelido dá título à produção), interpretado pelo galã nórdico Sven Nordin.A história, escrita por um verdadeiro polícia norueguês aposentado, gira em torno de dois crimes que parecem estar relacionados e poderão conduzir à detenção de um serial killer que pode estar mais perto do que Wisting - repentinamente perturbado em plena época natalícia e obrigado a levar a filha para o trabalho - inicialmente pensa. Isto, nos primeiros cinco episódios. Nos restantes cinco, o caso muda, mas o cenário é a mesma gelada Noruega.FOX, estreia segunda, 13/1, 22h15"Há um novo xerife na cidade. Chama-se Bill Hollister." Assim se apresenta Deputy, a nova série da Fox protagonizada por Stephen Dorff - que já em True Detective (em especial na terceira temporada) era um polícia intrépido. Agora muda de estado, do Louisiana para a Califórnia, para caçar bandidos em Los Angeles com um estilo muito próprio, inspirado no Velho Oeste do "olho por olho, dente por dente" típico dos westerns, trazido para a atualidade.Com um crime por episódio e o xerife a desdenhar do trabalho de juízes, advogados e repórteres, como um daqueles machões de superioridade moral, que exercem a lei com mão pesada, Deputy não deverá ser grande obra-prima (nem quer), mas promete 13 capítulos de 45 minutos recheados de entretenimento e ação, à mistura com histórias domésticas (de casamentos complicados e paternidades ainda mais complicadas) dos polícias lá da terra.