Crimes de Dulce vão dar uma série na SIC

Nas notícias colavam-lhe a alcunha de "viúva negra", por atuar sozinha com um modus operandi idêntico ao do "solitário" português (acusado pelo roubo de 20 bancos em 2012, com a réplica de uma arma). Dulce Caroço foi apanhada ao 12.º assalto bancário na posse de uma pistola de plástico, à saída de uma sucursal do Banif, em Lisboa, em outubro de 2012.



Acabou condenada a sete anos e meio de pena efetiva, cumpriu dois terços (quatro anos e oito meses) e tentou retomar o trabalho que exercia antes do crime: cabeleireira. Para a maioria das pessoas que a conhece não há outra. Só os mais próximos sabem do seu passado – cadastro, entenda-se –, tão atribulado que serve de inspiração à nova série Vanda, com estreia prevista na Opto (canal de streaming da SIC) e na SIC generalista no final do ano ou no início de 2022.



As mãos adornadas com unhas de gel são a base do seu trabalho. No seu alter-ego da SIC, Vanda Lopes (protagonista da série), o adorno é o mesmo. "Era fundamental que ela tivesse unhas de gel para dar desenvoltura física", explica a atriz Gabriela Barros sobre a personagem. Também adotou roupas justas, saltos saltos e argolas para realçar a sensualidade.



Disfarce em cinco minutos