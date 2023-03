Corrigir os insultos em toda a literatura portuguesa

Palavras consideradas ofensivas surgem nas maiores obras literárias portuguesas. Deviam ser alteradas, a bem do politicamente correto? A SÁBADO falou com professores universitários, críticos literários e escritores.

“É o que sucede com os pretos já corrompidos de São Tomé, que veem os europeus de lunetas – e imaginam que nisso consiste ser civilizado e ser branco. Que fazem então? Na sua sofreguidão de progresso e de brancura acavalam no nariz três ou quatro lunetas, claras, defumadas, até de cor. E assim andam pela cidade, de tanga, de nariz no ar, aos tropeções, no desesperado e angustioso esforço de equilibrarem todos estes vidros – para serem imensamente civilizados e imensamente brancos…”