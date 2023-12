Tantas vezes chamados “zucas”, os brasileiros sentem-se cada vez mais discriminados em Portugal. As denúncias das vítimas de xenofobia atestam isso mesmo: dispararam 833%, de 2017 a 2022, segundo estimativas recentes da imprensa brasileira com base nos dados da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR). Um dos exemplos, que se tornou viral nas redes sociais em novembro, mostra uma brasileira, que fez escala no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, e filmou uma portuguesa a gritar-lhe impropérios como “sua porca”, “vá para a sua terra”.