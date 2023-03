Ana Nunes de Almeida: 'Surpreendeu-me a Igreja não ter posto as vítimas na linha da frente das suas preocupações'

Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora, fez parte da equipa que trouxe para a luz do dia o relatório mais completo, até hoje, dos abusos sexuais praticados pela Igreja Católica em Portugal. Ao longo de quase 500 páginas de análise, 365 chamadas telefónicas depois, centenas de testemunhos virtuais e presenciais, pesquisa histórica e enquadramento sociológico entre 1950 e 2022, as estatísticas no relatório "Dar Voz ao Silêncio" deixam a Igreja Católica portuguesa numa situação de beco sem saída – ou pelo menos com urgência de resposta e resolução.







João Cortesão/Máxima

À revista Máxima, a socióloga narra os meses intensos deste levantamento, mas não deixa de reagir à forma como ele é, agora, encarado pela Igreja Católica portuguesa. Sentada no seu gabinete, não esconde o desapontamento pelas últimas declarações públicas e confessa: "É impossível não me enervar a falar disto."Uma entrevista para ler na Máxima