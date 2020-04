Um homem decidiu utilizar os 800 euros (900 dólares) que estava a poupar para fazer um gesto solidário às enfermeiras de Detroit, nos EUA, na linha da frente do combate ao coronavírus.



Allen Marshall dirigiu-se à estação da Exxon perto do Centro Médico de Detroit com uma placa que dizia "Combustível grátis para enfermeiros".



Em declarações à CNN, o homem justificou o gesto de carinho ao afirmar que adorava os profissionais de saúde.



Numa entrevista ao Detroit Free Press, Marshall revelou que estava a economizar para comprar uma ferramenta de afiar facas.