Conhece os riscos de um mau mergulho?

Todos os anos entre 10 a 20 jovens ficam com sequelas para a vida resultantes de um mergulho que correu mal. Só este mês de agosto já houve pelo menos dois jovens com lesões na coluna. Saiba como pode mergulhar em segurança. Regra de ouro: os pés primeiro.

Tem ideia de qual é o verdadeiro risco de um mau mergulho? Os números ajudam a perceber. Em Portugal há cerca de 400 casos por ano de traumatismos vértebro-medulares – lesões na coluna que deixam as pessoas paraplégicas ou tetraplégicas. Destes, a maior parte estão relacionados com acidentes de viação; um segundo grupo é o das quedas em altura (que acontecem muitas vezes no contexto de acidentes de trabalho) e cerca de 30% correspondem a lesões desportivas. É neste grupo que se incluem os acidentes que decorrem dos chamados mergulhos recreativos, o que corresponde a uns 10 ou 20 casos por ano.