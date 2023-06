Inquietação e curiosidade (por vezes) os inimigos das crianças

Os traumatismos dentários, embora possam ocorrer em adultos, são mais frequentes em crianças e adolescentes. Podem acontecer em qualquer local em qualquer hora e com qualquer pessoa como responsável.

Em relação às crianças, os traumatismos na dentição temporária, normalmente ocorrem em idade pré-escolar, visto que a coordenação motora ainda não é suficiente para evitar quedas ou se autoprotegerem. Entre as principais causas dos traumatismos destacam-se: as consequências de quedas, lutas, acidentes desportivos, automobilísticos, traumatismos com objetos, maus tratos, entre outros…

Estas ocorrências acontecem muitas vezes nas escolas. Nestes casos, o auxiliar ou o professor são as primeiras pessoas a ter contacto imediato com a situação e a dar resposta ao problema. Por isso, tanto estes como pais, devem ter conhecimentos mínimos para saber lidar com situações de emergência dentária.

Os traumatismos dentários podem ocorrer em dentição temporária ou em dentição permanente. Para os responsáveis, muitas vezes surge a dúvida sobre que tipo de dentição se trata quando se está perante dentes em dentição mista. Os traumatismos podem variar desde os mais simples até aos mais complexos. Vamos conhecer cada situação!

Que tipos de traumatismos podem ocorrer?

Fraturas

Pode haver fratura da coroa, fratura da raiz ou fratura alveolar. No caso de haver uma fratura da coroa, seja em dentes temporários ou permanentes, o bocado fraturado deve ser encontrado para que possa ser colado na consulta.

Lesões de luxação

Neste tipo de traumatismo, o dente sofre um deslocamento intraósseo. Pode movimentar-se para dentro do seu alvéolo, para fora, ou lateralmente. O tipo de tratamento vai variar consoante a situação com que se está a lidar.

Avulsão

Refere-se à saída do dente para fora do seu alvéolo.

É necessário ter alguns aspetos em conta: uma avulsão em dentição temporária é diferente da dentição permanente. Se um dente temporário sai por completo, não deve ser reposicionado!

Se se tratar de um dente definitivo, deve ser reposicionado o mais rapidamente possível.

Note-se que neste último caso é importante saber que este dente – muitas vezes encontrado no chão, ou outro local – deve ser mantido num líquido. A criança deve ir ao consultório médico dentário o mais rapidamente possível uma vez que o tempo de intervalo entre a saída do dente do seu alvéolo e a colocação é extremamente importante para o sucesso do tratamento.

Este dente não deve ser esfregado nem lavado pelas pessoas que encontram o dente. Deve segurar o dente pela coroa e nunca pela raiz. É importante salientar que o sucesso do tratamento está diretamente relacionado com a rapidez e a eficiência dos primeiros socorros.



Consequências que podem ocorrer após lesões na dentição decídua ou osso alveolar:

•Malformação dentária •Dentes impactados •Distúrbios de erupção na dentição permanente



Se estiver perante um dente avulsionado, certifique-se de que é um dente permanente (dentes decíduos não devem ser reimplantados) e siga as seguintes recomendações:

Mantenha o paciente calmo;

Encontre o dente e segure-o pela coroa (a parte branca) e tente recolocá-lo imediatamente na arcada dentária;

Se o dente estiver sujo, lave-o cuidadosamente com leite, soro ou com a saliva do paciente e recoloque-o na sua posição original na arcada dentária;

Uma vez que o dente foi reimplantado, o paciente deve morder uma gaze, lenço ou guardanapo para o manter em posição;

Se não for possível implantar o dente, coloque-o num local de armazenamento que esteja imediatamente disponível no local do acidente (em leite, HBSS, saliva ou soro);

Seja rápido! Evite a desidratação da superfície da raiz do dente, que começa a acontecer em poucos minutos;

O dente deve ser levado com o paciente para a clínica de emergência;

Consulte um médico dentista imediatamente.





Os pais devem ser informados sobre o risco de traumatismo dentário e fazer uma avalição ortodôntica

Manter a calma e ligar para o consultório

Nos casos em que não é possível reposicionar imediatamente o dente, é necessário manter a calma, ligar para o consultório com todas as informações e avisar que está a caminho. O dente deve ser colocado numa solução fisiológica, leite ou saliva.

Quanto mais tempo demorar o reimplante pior será prognóstico. Reimplantar um dente permanente é quase sempre a melhor decisão, mesmo quando o tempo extra alveolar for maior do que 60 minutos. O reimplante vai permitir mais opções de tratamentos futuros. O prognóstico do tratamento está relacionado com o grau de formação radicular (ápice aberto ou fechado) e com a condição das células do ligamento periodontal.

Atendimento imediato por um médico dentista

Registe-se que a adesão do paciente às visitas de acompanhamento e aos cuidados em casa contribuem para um melhor prognóstico. Os episódios repetidos de traumatismo dentário são frequentes em crianças.

O ideal é que o atendimento seja realizado de forma imediata por um médico dentista. Nessa consulta, usualmente, é realizado um exame clínico e radiográfico da zona do traumatismo para definir o diagnóstico, a gravidade da lesão e o plano de tratamento.

Os pais ou responsáveis devem ser orientados sobre as possíveis complicações, como edema, aumento da mobilidade ou fístulas.

O diagnóstico, planeamento e acompanhamento adequados são importantes para um prognóstico favorável.



Recuperação! Aspetos a ter em conta

Nos dias que se seguem após o traumatismo, os responsáveis pelos pacientes jovens devem ser orientados a:

1. Evitar a participação em desportos de contacto físico. 2. Ingerir alimentos moles durante 2 semanas. 3. Escovar os dentes com uma escova macia, após cada refeição. 4. Usar um bochecho de clorexidina, duas vezes por dia, durante 2 semanas. 5. Pode ser necessária a toma de medicação.



Prevenção!

Atividades desportivas como basquetebol, voleibol, futebol, rugby, hipismo, andar de bicicleta, de skate, ou de patins, são atividades com elevado risco de traumatismo dentário. Existe uma grande possibilidade de colisões e quedas, pelo que se recomenda o uso de protetores bucais.





Mariana Seabra, médica dentista (OMD 04664)