O facto d'A Pipoca Mais Doce ter arrumado o seu closet esta semana motivou um comentário da Polícia de Segurança Pública. "Boa tarde AGM, estamos a analisar se devemos considerar "maus tratos" o facto de deixar os Louboutin "de castigo" virados para a parede."

Não é novidade as redes sociais da PSP serem notícia pelo humor. No Facebook tem 706 mil "amigos". No Instagram tem 119 mil seguidores. Nessa rede social, a polícia "segue" 126 páginas, quase todas institucionais. Mas há algumas pessoais: A Pipoca Mais Doce, Cristina Ferreira, Suzana Garcia, Rodrigo Guedes de Carvalho, Bruno Nogueira, Pedro Ribeiro, Banksy, Catarina Furtado, Nuno Markl ou Rita Guerra.