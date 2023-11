Q&A: Sabe cuidar de si e do planeta?

Resposta certa:

Resposta 1. Já são várias as marcas de beleza que se comprometem a não maltratar os animais. No entanto, é sempre importante perceber que as políticas internas das empresas podem mudar a qualquer momento. Desde 2021 que a Garnier içou a bandeira sobre esta questão ética. A marca internacional de beleza trabalha diariamente para garantir que todos os produtos do portefólio global da Garnier possam exibir o oficialmente o logótipo Cruelty Free International Leaping Bunny e, consequentemente, que os seus consumidores possam comprar com total confiança. Este programa, reconhecido internacionalmente, exige que as marcas auditem regularmente toda a cadeia de abastecimento, incluindo todas as matérias-primas e ingredientes individuais, para averiguar se existem casos de testes em animais. Para a Garnier, esta questão exigiu obter uma declaração junto de mais de 500 fornecedores em todo o mundo, que fornecem cerca de 3 mil ingredientes diferentes para a marca. Com a certificação Cruelty Free, os consumidores podem comprar todos os produtos Garnier, em todo o mundo, com total confiança, sabendo que cumprem os critérios rigorosos do Leaping Bunny. Além desses esforços, a marca faz donativos à Cruelty Free International. No ano passado, doou 143 mil euros.