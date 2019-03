Foi uma entrada triunfante no programa mais mediático da televisão em Portugal no momento. No passado dia 12 de fevereiro, Kiko Martins, chef de cozinha, apareceu n’O Programa da Cristina, na SIC, vestido de astronauta, enquanto se ouvia em fundo a frase "Um pequeno passo para o Homem, um grande passo para a Gastronomia".





Cristina Ferreira simulou um grande susto e os dois começaram a conversar.- O que é que se passa contigo, homem, para vires assim?- Isto não é Marte?- Não, é mesmo a casa da Cristina! Enganaste-te, foi?- Não me enganei nada…!Risos.- 'Tás quase a ir lá não tarda…- Vou-te mostrar uma coisa. Eu vou para Marte!- Vais mesmo?- Vou. Aliás, não sou eu que vou a Marte. É uma comida que estou a preparar que vai a Marte.- Oh, pá, isso é tão giro, quero que me expliques tudo.Risos.Cristina Ferreira ajuda o astronauta a tirar o fato.- Oh pá, anda cá e explica-me o que é que vai acontecer, que eu ainda não percebi bem. O que é que vai chegar a Marte?- A ideia é que estas pequenas bolinhas [a sua receita: bolinhos de bacalhau], que simbolizam basicamente o planeta Marte, cheguem a Marte. Isto começou por ser uma brincadeira. Foi um concurso. Aliás, não foi brincadeira nenhuma. Foi um concurso da NASA, [não há] nada mais credível no mundo do que a NASA.- Só a NASA!Risos.- E convidaram-me para preparar uma receita para enviar para Marte.- Mas como é que eles chegam a ti?- Isto foi um concurso do mundo inteiro e agora ganhei. Ainda não ganhei. Ganhei a possibilidade de ir à final com quatro cozinheiros do mundo inteiro.- Oh pá, que fixe!- A ver se o prémio vem para Portugal.E o prémio veio mesmo para Portugal.Kiko ganhou o "concurso da NASA". No dia 26 de fevereiro, o chef publicou na sua página de Facebook um texto onde dizia: "Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA. Trazer para Portugal este prémio é uma alegria e um orgulho enorme! (…) Vamos Portugal!"O post vinha com uma fotografia de arquivo, onde Kiko Martins está com um cachecol de Portugal aos ombros e é entrevistado por uma câmara de televisão à chegada ao aeroporto de Lisboa. É um quadro que reúne a simbologia colectiva do herói que regressa à pátria.

Kiko enviou ainda às redacções um press release intitulado "É portuguesa a primeira receita que irá ser cozinhada em Marte e é da autoria do Chef Kiko." A notícia da vitória do português chegou a quase trinta órgãos de comunicação em Portugal, como se pode verificar numa simples busca no Google.



Nesse dia 26, no Jornal da Uma da TVI (aqui, aos 33'37''), Kiko já tinha aparecido a dizer que "isto foi um concurso feito pela NASA, algo que impõe muita autoridade, muita credibilidade. Um convite feito a muitos chefs do mundo, o qual tive oportunidade e o gosto de participar".



Acrescente-se que já em Dezembro de 2018, Kiko tinha estado no programa 5 Para a Meia Noite, onde aos 44'47'' diz que "a NASA lançou um concurso a muitos chefs de cozinha pelo mundo de criar uma receita para enviar numa missão para Marte. Quem sabe teremos os nossos sabores portugueses em Marte, o bacalhau, o chouriço, a azeitona, a cebola, o alho."



E acrescentou: "Seria um motivo de orgulho não só para os meus filhos, mas para todos os portugueses".



No entanto, nunca houve qualquer concurso da NASA, nem a agência americana de exploração espacial convidou Kiko Martins, ou qualquer outro chef, para um concurso gastronómico relacionado com o chamado planeta vermelho. Houve de facto uma iniciativa culinária relacionada indiretamente com Marte, mas foi organizada por um conjunto de entidades espanholas e Kiko Martins nem sequer foi o único vencedor. O evento decorreu em Saragoça.



Foi o próprio Kiko Martins a inscrever-se depois de ter sido abordado na rua por um amigo, que ouvira falar do concurso espanhol. O chef português contou este pormenor em dezembro ao Observador, mas depois a sua versão pública passou para um convite endereçado pela NASA para participar num concurso gastronómico com vista a uma futura missão em Marte.



A 28 de Fevereiro, a SÁBADO fez uma primeira abordagem por email ao chef, a que se seguiu uma conversa ao telefone. Kiko Martins remeteu explicações para o dia seguinte, mas poucas horas depois foi à sua página de Facebook (e de Instagram) alterar o post de dia 26.



Assim, onde antes se lia "Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA" passou a ler-se "Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pelo Centro de Astrobiologia de Madrid (afiliado da NASA)".



Veja-se o antes e depois:



De facto, o concurso – chamado La Patata Marciana – foi promovido por esse organismo espanhol, em parceira com várias entidades (algumas governamentais). No site do concurso nunca se fala em NASA e diz-se que o objetivo é "reunir uma série de receitas em que o ingrediente principal seja uma das variedades de batata selecionadas pelos cientistas para ser cultivada em Marte e inspiradas nas características do planeta vermelho". A escolha da batata está relacionada com testes efetuados nos últimos anos (nomeadamente a cargo de um dos patrocinadores deste concurso, o CIP, International Potato Center), que indicam que seja um alimento que se consegue cultivar num planeta com as condições de Marte.





A iniciativa teve apenas efeitos mediáticos, de promoção dos interesses dos organizadores, como o próprio Centro de Astrobiologia de Madrid reconhece no seu site (aqui, ver último parágrafo). O concurso estava aberto a todos e tinha uma vertente profissional e outra amadora. A vencedora neste último caso foi Silvia Mañas e tinha apenas 15 anos. Os dois vencedores tiveram como prémio dois mil euros.





Como os organizadores não associaram a iniciativa à NASA - até porque não corresponderia à realidade -, os poucos media espanhóis que a noticiaram também não o fizeram.



Kiko Martins solicitou que a SÁBADO enviasse por escrito, por email, as perguntas, e por email respondeu.



"Absolutamente de acordo que não participei em nenhum concurso organizado directamente pela NASA. Agora já não estamos de acordo quando refere que me intitulei 'vencedor de um concurso da NASA'. Nem sou, nem disse que era."



Para o provar, Kiko Martins fornece o que diz ser uma prova: "Pode também as imagens dos posts que publiquei no Instagram e Facebook. E que são claros: referem que ganhei um concurso promovido pelo Centro de Astrobiología de Madrid, um afiliado da NASA."



Kiko desconhecia que a SÁBADO já tinha tirado o print screen do post inicial nas redes sociais antes da alteração que lhe fez.

Kiko Martins tem 40 anos e seis restaurantes em Lisboa (O Talho, A Cevicheria, O Poke, Surf&Turf, O Watt e O Asiático), além de vários livros de comida e viagens, programas de rádio e televisão.