O repórter do Diário Popular chamava-lhe "um velhote que via a manhã passar". Se as fotografias que acompanhavam aquele artigo da edição do jornal de 6 de março de 1986 não mostrassem já muito, o texto dava os pormenores: "Casaco mal-amanhado, sapatões com lama. A bengala de marmeleiro, o chapéu atirado às três pancadas e o cinzento das vestes mostravam-nos um camponês." Era difícil acreditar que aquele velhote a gozar a sua reforma em Adopisco, Viseu, tivesse sido a primeira grande estrela das cozinhas em Portugal.

Num mês em que acontece mais uma gala de estrelas Michelin para Portugal e Espanha (vai realizar-se na quarta-feira, 20, em Sevilha), importa notar que João da Cruz Ribeiro foi o precursor – ainda que dentro da lógica do seu tempo – dos chefs de cozinha mediáticos. Se isso faz dele o melhor do século XX, é outra história controversa.