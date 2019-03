Bugatti “La Voiture Noire”: o carro novo mais caro de sempre

Eis o Bugatti "La Voiture Noire", o automóvel novo mais caro de sempre. Trata-se de um exemplar único encomendado por um "cliente especial" da marca francesa, ainda que a sua identidade não tenha sido revelada. Custou 11 milhões de euros antes de impostos, acaba de ser revelado no Salão de Genebra e não há outra forma de o dizer: é sublime!

Este modelo tem por base o Bugatti Chiron mas conta com uma carroçaria em fibra de carbono que aponta para um dos automóveis mais fantásticos da marca, o Bugatti Type 54 SC Atlantic. Podemos olhar para ele como a reencarnação da segunda unidade fabricada do Atlantic, modelo que se perdeu em 1938 e que desde então nunca mais ninguém apanhou o rasto. Se fosse encontrado, podia ser um dos automóveis mais valiosos de sempre.

A carroçaria deste Bugatti "La Voiture Noire" foi desenhada para transmitir elegância e foi moldada à mão em fibra de carbono. O resultado é um Bugatti futurista com linhas clássicas inspiradas nos anos 30. A fórmula até pode ser confusa para alguns, mas a verdade é que o resultado final fala por si.

A aerodinâmica é bastante menos agressiva que a do Bugatti Divo, por exemplo, e a culpa é das linhas mais fluídas e dos painéis mais musculados. Destaca-se a "tampa" do motor na traseira, a asa traseira activa, os faróis LED horizontais na traseira, as seis saídas de escape e claro, as jantes que têm um desenho que se integra com os pneus.

Quanto ao motor, não há novidades, continua a ser o motor W16 de 8.0 litros que já conhecemos do Bugatti Chiron. Mas isto está longe de ser uma crítica, afinal estamos a falar de um "monstro" com quatro turbos que produz 1.500 cv de potência e 1.600 Nm de binário máximo.

A Bugatti não revelou as "performances" de que este modelo será capaz de atingir, mas não há dúvidas de que será rápido… muito rápido! Resta saber se o seu dono o vai conduzir ou se o vai manter em exposição na sua garagem, como acontece com muitos destes modelos únicos.

Uma coisa é certa, é um dos automóveis mais especiais de que há memória e o carro novo mais caro alguma vez vendido. Mas se agora custou 11 milhões antes de impostos, não temos dúvidas de que amanhã já vai valer mais… já para não falar daqui a 10 anos, ou 20!