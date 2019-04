A NASA, em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão e com a Agência Espacial Europeia, está a oferecer 16.500 euros a 12 mulheres para passar 60 dias deitadas numa cama. Os requisitos? Ter entre os 24 e os 55 anos, não fumar, ter entre 1,53 e 1,90 metros, ter um índice de massa corporal entre 19 e 30 kg/m2 e falar fluentemente alemão.

A investigação científica "envihab", ou Estudo de repouso em cama por gravidade artificial, tem como objetivo estudar hipóteses de combater os efeitos adversos da gravidade zero no corpo. Os especialistas aeroespaciais pretendem, através de testes clínicos, verificar como os diferentes corpos se adaptam à ausência de gravidade.

As candidatas terão que estar disponíveis para trabalhar na Colónia, na Alemanha, durante 89 dias – dos quais 60 terão que estar em repouso num aparelho que cria gravidade artificial, com uma elevação de seis graus na zona dos pés.



Em março, 12 homens começaram as provas e as 12 mulheres escolhidas deverão começar os testes em setembro – podendo inscrever-se no site do Centro Aeroespacial Alemão.