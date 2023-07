João Tordo publica novela exclusiva em fascículos na SÁBADO

O primeiro capítulo da nova obra do escritor e co-argumentista sai no dia 13 de julho com a sua revista.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A nova obra do escritor João Tordo vai ser publicada nas páginas e no site da SÁBADO. O primeiro dos oito capítulos de Canção dos Cães e das Rosas sairá no dia 13 de julho e prolonga-se durante o verão. Trata-se de uma novela inédita e em exclusivo para a SÁBADO.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Bem ao estilo dark do autor, não é um policial, mas uma novela de família. Relata a história do regresso a casa, no período de férias, de um filho desavindo.João Tordo lançou o seu último livro, Uma valsa com a Morte, em maio. É autor de 19 livros, e recebeu o Prémio Literário José Saramago 2009, o Prémio Fernando Namora 2021 e o Prémio GQ. Também se destacou como co-argumentista da série Rabo de Peixe, o último êxito da Netflix.Os seus livros estão publicados em vários países, como França, Croácia, Sérvia, Argentina, Brasil ou Colômbia.