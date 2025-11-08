Casal com o casamento mais longo do mundo premiado pelo Guinness: “Amamo-nos”

Eleanor e Lyle Gittens conheceram-se num jogo de basquete em 1941 e estão casados há 83 anos.

Um casal de Miami foi recentemente premiado com o título de casal com o casamento mais longo do mundo. Eleanor e Lyle Gittens revelaram o segredo, e é mais simples do que parece: o amor que têm um pelo outro.



“Amamo-nos”, disse Eleanor Gittens, de 107 anos, ao LongeviQuest quando questionada sobre o segredo do casamento de 83 anos que mantém com Lyle Gittens. O seu marido manteve um discurso muito semelhante: “Amo a minha esposa”.

A entrevista do site especializado em pessoas que se encontram no seu segundo ano de vida surgiu logo depois da comissão global da LongeviQuest ter utilizado a certidão de casamento, registos dos censos dos Estados Unidos e material de arquivo cruzado para confirmar que são o casal com o casamento mais longo do mundo. Depois disso foi entregue também o prémio do Guinness World Recordes.

Os Gittens são também o casal mais velho do mundo com uma idade combinada de mais de 216 anos.

Eleanor e Lyle conheceram-se em 1941, altura em que ambos estudavam na Universidade Clark Atlanta, durante um jogo de basquetebol e, sem dúvidas de que estavam destinados a ficar juntos, casaram-se no ano seguinte. Lyle jogava na equipa de basquetebol e Eleanor foi a jogo apoiar a equipa, ainda assim Eleanor refere que não tem lembranças de quem venceu esse jogo, apenas de aquele ter sido primeiro dia que se cruzaram.

A 4 de junho de 1942 casaram depois de Lyle ter recebido uma licença de três de dispensa do serviço militar, mais tarde foi enviado para Itália para servir na 92º Divisão de Infantaria. Nessa altura Eleanor já estava grávida com o primeiro filho do casal e mudou-se para Nova Iorque com dúvidas de que alguma vez voltaria a ver o seu marido.



Durante os anos da guerra mantiveram o contacto apenas através de cartas, no entanto muitas delas eram censuradas pelos funcionários do correio militar e a maior parte das palavras que Lyle queria que Eleanor lê-se forram omitidas.

Quando a guerra terminou estabeleceram-se em Nova Iorque e tiveram mais duas filhas. Apesar de ambos terem conseguido empregos no setor público em Nova Iorque, Eleanor decidiu continuar a estudar e aos 69 anos completou o doutoramento em Educação Urbana pela Universidade Fordham.

Depois de completaram cem anos uma das filhas, Angela, decidiu levá-los para Miami que se mantivessem perto dela. Agora Lyle partilha que sente falta de Nova Iorque mas que está feliz por se encontrar em Miami com Eleanor: “Nós gostamos do tempo que passamos juntos, já fizemos muitas coisas juntos”.