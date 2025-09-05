Sábado – Pense por si

05 de setembro de 2025 às 17:00

Aos 102 anos Kokichi entra no Guinness por ser o homem mais velho a escalar o Monte Fuji

Kokichi Akuzawa, de 102 anos, conseguiu em agosto escalar a montanha mais conhecida do Japão com ajuda de familiares. Foi reconhecido, mais tarde, pelo Guinness World Records.

