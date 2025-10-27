Sábado – Pense por si

27 de outubro de 2025 às 13:56

“Trabalhar é o melhor remédio”: 'Sushiman' que ganhou três estrelas Michelin tem 100 anos e ainda não se vai reformar

Jiro Ono é o chef de sushi mais velho do mundo que alcançou o reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Em entrevista à AP, o ‘sushiman’ garante que ainda não pretende aposentar-se.

