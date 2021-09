Cantora Sarah Harding morreu aos 39 anos

A cantora Sarah Harding, que fez parte do grupo pop britânico Girls Aloud, morreu hoje aos 39 anos vítima de cancro, anunciou a mãe.



Sarah Harding Reuters

A ex-vocalista do grupo Girls Aloud, formado em 2002, anunciara em 2020 que sofria de cancro da mama.

"É com grande tristeza que compartilho a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu", anunciou a mãe da cantora, Marie, na sua página na rede social Instagram.

"Muitos de vocês conhecem a batalha de Sarah contra o cancro e sabem que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela saiu em paz esta manhã", acrescentou a mãe, numa mensagem acompanhada de uma foto da filha.

Composto por cinco mulheres - Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh -, Girls Aloud fez sucesso por uma década até que a banda se separou em 2013.

"Sound Of The Underground" foi o primeiro ´hit` do grupo, que chegou a estar no primeiro lugar das tabelas discográficas do Reino Unido no Natal de 2002. "I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007) e "The Promise" (2008) são outros temas do grupo a que Sarah Harding, que também teve papéis de intérprete em séries televisivas, emprestou a voz.