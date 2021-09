Este carro é dele - só por quatro anos

Rúben Ferreira já teve vários automóveis. Mas há um ano e meio decidiu que não queria perder mais tempo com problemas mecânicos, inspeções e seguros "Para mim o carro é para andar, não é para dar chatices", diz à SÁBADO. Foi por isso que fez um aluguer de longa duração através do Automóvel Clube de Portugal (ACP). Todos os meses paga uma mensalidade fixa, como se se tratasse da renda de um apartamento, que inclui seguro, revisões, inspeções e idas à oficina. Se o carro avariar, avisa a empresa locadora e leva-o à oficina - não paga mais por isso. "Tenho um carro novo sem preocupações."



O aluguer de longa duração, ou renting, é uma forma de usar um automóvel sem ter de investir na aquisição. Não é a única. Há quem alugue um carro apenas o tempo que necessita, seja para férias ou trabalho; e há ainda quem recorra ao leasing para pagar mensalidades mais baixas do que com um crédito pessoal e, no fim, escolher se fica ou não com o automóvel. "A locação é o futuro, porque as pessoas vão privilegiar a utilização e a flexibilidade, não a posse de um carro", garante à SÁBADO o secretário-geral da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis Sem Condutor (ARAC), Joaquim Robalo de Almeida.



Rúben, 40 anos, tem carro desde os 18 e um histórico de problemas. "Comprei um automóvel novo que ao fim de poucos meses começou a ter problemas elétricos, bloqueava", conta. Em 2020, percebeu que havia outras opções e adaptou-se. "Tinha um automóvel com oito anos, comprado em segunda mão, que ainda estava a pagar." Em vez de fazer um crédito para comprar um novo, fez um contrato de renting por 30 meses. Valor? 200 euros por mês, depois de ter pago uma entrada inicial de pouco mais do dobro. O preço inclui o seguro, manutenção, mudança de pneus, inspeções periódicas e imposto único de circulação. Os contratos limitam o número de quilómetros a percorrer, normalmente são 30 mil por quatro anos, mas pode ser negociado.