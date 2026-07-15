Cândido Costa esteve quase a ser detido durante o Mundial

O antigo futebolista revelou que viveu momentos de grande tensão antes do jogo entre Portugal e a Colômbia, em Miami.

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Cândido Costa viveu momentos de grande aflição durante o Mundial 2026. O comentador e antigo jogador esteve prestes a ser detido pelas autoridades norte-americanas antes do encontro entre Portugal e a Colômbia, disputado a 27 de junho, em Miami.

A revelação foi feita no programa 'Era Uma Vez na América, do Canal 11, onde explicou que o incidente aconteceu quando se preparava para entrar no estádio para participar na tradicional cerimónia do lançamento da moeda, a convite da Coca-Cola.

"Estive para ser preso a entrar no estádio, no dia em que fui entregar a moeda ao árbitro. Com bilhete, com tudo legal, como deves imaginar. Por causa da mochila que levava, estive quase para ser detido", começou por contar.

Na origem da confusão esteve uma credencial dada pela Federação que transportava no interior da mochila. Segundo Cândido Costa, os elementos de segurança acharam que a credencial era falsa: "Entenderam que essa credencial, que trazia dentro da mochila era uma credencial falsa da FIFA da qual eventualmente tirar partido dentro de campo", explicou.

O caso rapidamente ganhou outra dimensão e chegaram mesmo várias forças de autoridade ao local. "Já estava encostado, com forças da autoridade a explicar isto tudo. Eles estavam a tratar e a julgar, também sem culpa nenhuma porque, de facto, foi difícil explicar que essa credencial era interna, só para fazer o dia a dia da Federação. Eles sabiam lá quem era o Cândido", recordou.

A situação acabou por resolver-se graças à ajuda inesperada de vários adeptos portugueses que se encontravam no estádio: "O que começou a remar a meu favor foi começarem a entrar portugueses e virem ter comigo. ‘Cândido, soltinho!’. Começaram a tirar fotos comigo. Os polícias começaram a dizer: 'quem é esta celebridade? Se calhar, não é um tipo que anda aqui a forjar credenciais'", contou.