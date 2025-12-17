Cabras, procuram-se: clube Operário Lisboa diz "que poderá ter havido" roubo das suas Marias

Fundado em 1921, o Operário Lisboa é um clube de futebol localizado entre as freguesias da Penha de França e São Vicente. Fica em pleno centro de Lisboa, mas abraçou a ruralidade, quando recentemente decidiu adotar duas cabras, que vivem no complexo do clube. No entanto, esta quarta-feira, pelas oito da manhã, os animais desapareceram sem deixar rasto.

A carregar o vídeo ... As Marias a explorar as alturas do Operário

Chegaram ao Operário há cerca de meio ano, porque “um colega teve conhecimento de alguém que as estava a oferecer”, recorda à SÁBADO o presidente do clube, Pedro Almeida. “Foram adotadas por todos nós”, diz.

O desaparecimento foi participado às autoridades, porque consideram que “poderá ter havido roubo” e uma vez que não encontraram “um buraco” por onde possam ter fugido as duas cabras. “Dormem dentro do clube, com todas as condições, estavam num sítio bastante bom. Temos um local onde estão o mais protegidas possível, com redes e casotas”, descreve o presidente. O clube está a seguir uma possível pista: “Um senhor que tem um Tesla, que tem câmaras 360 º. Deverá ter apanhado alguma coisa”, explica Pedro Almeida, referindo-se a um automóvel que esteve estacionado junto ao clube durante a noite.

As buscas continuam e há um outro clube que está a ajudar a resolver o mistério das cabras desaparecidas: o também histórico, e vizinho, Mirantense Futebol Clube partilhou nas redes sociais um vídeo dos animais, onde oferece uma “t-shirt de jogo do clube” a quem as encontrar. Michèle Faro, presidente do clube, diz à SÁBADO que as Marias “são nossas sobrinhas” e que o clube tem ajudado a cuidar dos animais com a doação de feno ou ração.