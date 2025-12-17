Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado.

O Caminho Português atingiu a marca dos 100 mil peregrinos em 2025, segundo dados do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha.



Caminho Português de Santiago ultrapassou os 100 mil peregrinos em 2025 DR

A estatística foi divulgada com base no número de pessoas que receberam a Compostela este ano, o certificado que atesta a conclusão do Caminho de Santiago, noticiou hoje a agência Europa Press.

Segundo um comunicado da Catedral de Tui, um total de 100.452 peregrinos percorreram este caminho até 14 de dezembro.

Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado, acrescentou.

De acordo com as estatísticas consultadas hoje no 'site' do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, 38,12% dos peregrinos do Caminho Português em 2025 eram espanhóis, enquanto 11,88% portugueses, sendo os restantes 50% de outros países.

Os dados revelam ainda que Tui é o ponto de partida mais popular para os peregrinos no Caminho Português. Até ao momento, este ano, foram registados 41.553 peregrinos, o que representa 41,83% dos caminhantes que percorrem este caminho.

Ainda de acordo com as estatísticas do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, o Caminho Português da Costa registou até agora, durante 2025, 89.265 peregrinos, sendo o Porto o local de partida mais popular.

Destes, 20,02% eram espanhóis, seguidos de 12,26% norte-americanos, 10,62% alemães, 6,34% italianos e 5,16% portugueses. Os restantes 45,6% são de outros países.

O Caminho Francês de Santiago era o que registava mais peregrinos, com um total de 241.491, sendo 51,82% espanhóis e os restantes 48,18% de outras nacionalidades e o local de partida mais popular Sarria (Galiza).