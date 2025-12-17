Caminho Português de Santiago ultrapassou os 100 mil peregrinos em 2025

Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado.
O Caminho Português atingiu a marca dos 100 mil peregrinos em 2025, segundo dados do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha.
A estatística foi divulgada com base no número de pessoas que receberam a Compostela este ano, o certificado que atesta a conclusão do Caminho de Santiago, noticiou hoje a agência Europa Press.
Segundo um comunicado da Catedral de Tui, um total de 100.452 peregrinos percorreram este caminho até 14 de dezembro.
Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado, acrescentou.
De acordo com as estatísticas consultadas hoje no 'site' do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, 38,12% dos peregrinos do Caminho Português em 2025 eram espanhóis, enquanto 11,88% portugueses, sendo os restantes 50% de outros países.
Os dados revelam ainda que Tui é o ponto de partida mais popular para os peregrinos no Caminho Português. Até ao momento, este ano, foram registados 41.553 peregrinos, o que representa 41,83% dos caminhantes que percorrem este caminho.
Ainda de acordo com as estatísticas do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, o Caminho Português da Costa registou até agora, durante 2025, 89.265 peregrinos, sendo o Porto o local de partida mais popular.
Destes, 20,02% eram espanhóis, seguidos de 12,26% norte-americanos, 10,62% alemães, 6,34% italianos e 5,16% portugueses. Os restantes 45,6% são de outros países.
O Caminho Francês de Santiago era o que registava mais peregrinos, com um total de 241.491, sendo 51,82% espanhóis e os restantes 48,18% de outras nacionalidades e o local de partida mais popular Sarria (Galiza).
