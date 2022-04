Deverá a violação ser considerada um crime público?

O Bloco de Esquerda apresentou um novo projeto de lei para tornar a violação um crime público, o PS já demonstrou a sua opinião contra o projeto. Com a ajuda de dois advogados, Miguel Matias e Leonor Caldeira, e do psicólogo criminal Carlos Poiares tentamos entender as mudanças que esta medida implicaria.