Investigação SÁBADO. Novas denúncias contra médico dentista

Luana Augusto com Leonor Riso

São novos e impressionantes relatos de denúncias contra o médico-dentista Afonso Correia – que gere as clínicas Dentalmed de Algés, Charneca de Caparica, Benfica e Odivelas. Há clientes que se dizem enganados, ex-funcionários que descrevem um cenário de terror psicológico nas clínicas e ordenados em atraso.





A Entidade Reguladora da Saúde confirma aoque recebeu nove reclamações e que está em curso uma investigação às clínicas que atuam sob a marca Dentalmed.Afonso Correia respondeu aopor escrito. E diz: "Num universo de milhares de pacientes que temos atendido em todos os anos em que estamos no mercado, temos cumprido os nossos deveres médicos e comerciais que criaram o nosso bom nome, agora colocado em causa por v/exa e pelas pessoas entrevistadas". E acrescenta: "Repudiamos com veemência os factos revelados nas reportagens publicadas." E termina com um aviso: "Todos os danos que estas reportagens estão a causar na minha pessoa e nas clínicas estão a ser contabilizados e serão, a seu tempo, exigidos."Toda a história para ver esta noite nona CMTV, logo a seguir ao Grande Jornal.