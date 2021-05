Billie Eilish diz que toda a sua geração viveu experiências de abuso sexual

"Está por todo o lado", declarou a artista norte-americana à revista Vogue, no artigo de capa do recém-lançado número de junho, referindo-se à prevalência da exploração sexual de menores na América e um pouco por todo o mundo.



O tema vinha a propósito do seu novo single, Your Power, que aborda a história de uma relação abusiva entre uma pessoa menor de idade e alguém mais velho, clamando no refrão: "Não abuses do teu poder."



Em conversa sobre o assunto, a cantora, atualmente com 19 anos, garantiu: "Toda a gente da minha geração passou por qualquer tipo de experiência indecorosa, de abuso sexual".