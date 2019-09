Bebé Matilde está a recuperar bem da segunda cirurgia

Depois de ter sido submetida a uma segunda cirurgia, a bebé Matilde está a recuperar bem. A menina que sofre de atrofia muscular espinhal 1 encontra-se nos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria. Segundo as informações partilhadas pelos pais no Facebook, Matilde já recuperou do efeito da anestesia e medicamentos.





"Passei a noite nos cuidados intensivos em observação, estive rabugentinha e dormi mais ou menos. Repeti a TAC ao final da manhã e os ventrículos já diminuíram um bocadinho, sem sinais de infeção e as análises estavam boas. Já estou novamente no quartinho a recuperar, o efeito da anestesia e dos medicamentos já passou e já estou mais espevitada e refilona, também já comi e tolerei bem o leitinho", lê-se na página de Facebook Matilde, uma bebé especial.

A bebé tem pouco mais de cinco meses e foi submetida à segunda cirurgia em duas semanas. Depois de uma primeira operação em que foi resolvido o problema causado por um quisto congénito que não permitia a circulação de líquido na cabeça de Matilde, a segunda serviu para colocar uma "válvula inteligente que vai drenando o líquido até ao estômago".

Matilde motivou a recolha de fundos para a compra do medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma. O fármaco trava a progressão da atrofia muscular espinhal 1.