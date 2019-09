Há alguns anos, Natalie Coffey Bunting relatou uma história vivida com o seu pai no Facebook. Quando recentemente foi partilhada por uma página no Facebook, tornou-se viral.

Natalie vive nos Estados Unidos como o pai, Charlie – mas estão separados por 875 quilómetros. Uma vez, Natalie telefonou aos pais e eles não atenderam, por isso deixou uma mensagem de voz.

Anos mais tarde, percebeu a importância desse seu gesto. Tudo porque recebeu uma mensagem no telemóvel do pai em que se lia: "Natalie, mantive uma mensagem tua guardada durante mais de dois anos. Só telefonaste para me dizer que me adoravas. Costumo ouvi-la cerca de 20 vezes por semana. Esta manhã, enquanto a ouvia recebi uma chamada telefónica e sem querer apaguei-a. Partiu-me o coração e quero tê-la de novo no meu telefone. Por favor telefona-me e deixa-me outra mensagem a dizer ‘só te queria dizer que te adoro’".

Natalie começou a chorar quando leu a mensagem, mas depois de se compor telefonou ao pai. Ele atendeu e ela pediu-lhe que não atendesse porque lhe ia deixar a mensagem de voz – e aí quem começou a chorar foi ele.

Depois de a sua história se tornar viral, Natalie deu uma entrevista ao site Best Life em que deixou um conselho: "Se amam alguém, tenham a certeza que lhe dizem, porque nunca se sabe quando os vão perder."