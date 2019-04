Em 2017, a ex-atriz visitou Nova Deli e Bombaim para divulgar os problemas de igualdade de género e acesso de jovens mulheres à educação no país.

Um vídeo de Meghan Markle foi publicado numa visita humanitária da atriz à Índia, pouco depois do seu romance com o príncipe Harry ter sido tornado público. A agora Duquesa de Sussex viajou até Nova Deli e Bombaim em 2017 para enaltecer os problemas da igualdade de género no país asiático e o acesso de jovens mulheres à educação.

Numa campanha da organização não governamental World Vision, Markle visitou uma escola e testemunhou que algumas jovens eram obrigadas a deixar a escola porque não tinham "casas de banho disponíveis".

"O que encontrámos nesta escola é que a assiduidade das alunas triplicou depois de serem construídas instalações sanitárias que permitisse a jovens mulheres ter higiene enquanto estudam", diz Meghan no vídeo.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Video of Meghan Markle (as she was then) from 2017. Not been released before. Filmed by <a href="https://twitter.com/WorldVisionUK?ref_src=twsrc%5Etfw">@WorldVisionUK</a> as Meghan campaigns for gender equality.<br>In India, 113 million teenage girls are at risk of dropping out of school cos of no basic santiary facilities.<a href="https://t.co/F9RzuhcmlV">pic.twitter.com/F9RzuhcmlV</a></p>— Chris Ship (@chrisshipitv) <a href="https://twitter.com/chrisshipitv/status/1118539731120336902?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de abril de 2019</a></blockquote>

Na escola, a antiga atriz ainda é filmada a plantar flores com as alunas e a fazer desenhos com elas. Teve ainda uma reunião com a Fundação Myna Mahila, que explica a mulheres e jovens das zonas mais pobres de Bombaim fundamentos básicos sobre a higiene e ajuda na procura por trabalho.

No ano anterior a esta visita à Índia, em 2016, a duquesa de 37 anos já tinha viajado até ao Ruanda para testemunhar outras situações em que jovens mulheres têm dificuldades no acesso à educação.