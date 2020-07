Banksy pinta ratos com máscaras no metro de Londres

O último alvo de Banksy? Uma carruagem do metropolitano de Londres, Reino Unido. O artista urbano cuja identidade se desconhece voltou a uma das suas imagens de marca, os ratos, para abordar a utilização de máscaras - e nem um passageiro que assistiu à sua intervenção o atrapalhou.O artista publicou um vídeo de 59 segundos no YouTube e no Instagram, em que mostra como se disfarçou de funcionário que desinfeta as carruagens. Munido de stencils e de um reservatório para borrifar tinta, entrou no metro e chega a afastar o passageiro da zona onde estava a trabalhar.Banksy criou vários ratos: um que espirra, outro a usar uma máscara como paraquedas, outro que tem uma máscara a cobrir-lhe toda a cara e outro com um frasco de desinfetante. Assinou a parede da carruagem e não ficou por aí.Numa referência à música Tubthumping, dos Chumbawamba, Banksy escreveu a mensagem "I get lockdown" - "Eu fico em confinamento" - na parede de uma estação. De seguida, no vídeo, surge outra mensagem nas portas da carruagem: "But I get up again" - "Mas levanto-me de novo".