O artista britânico misterioso Banksy voltou a publicar uma obra como crítica à atualidade e escolheu o racismo nos EUA como tema. Numa publicação nas redes sociais, Banksy diz que este é um "problema branco" e que as "pessoas de cor estão a ser rebaixadas" por um "sistema defeituoso" que torna as suas vidas numa "miséria".

"Primeiro pensei que devia ficar calado e ouvir a população negra sobre este assunto. Mas porque o faria? O problema não é deles. É meu. Pessoas de cor estão a ser rebaixadas pelo sistema. Como um tubo roto a inundar o apartamento de baixo. Este sistema defeituoso está a tornar as vidas numa miséria, mas resolver o problema não é uma tarefa deles. Não conseguem — ninguém os vai deixar entrar no apartamento de cima", escreveu numa publicação no Instagram.

"Este é um problema branco. E se as pessoas brancas não o resolverem, alguém terá de arrombar a porta do andar de cima."

Banksy já tinha aproveitado os últimos meses para homenagear o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19, escolhendo uma enfermeira como super-heroína para um rapaz brincar.