Cinema mostra que não é fácil abandonar um grupo racista

Vencedor do Prémio do Público no Festival de Sundance, Burden – A Redenção conta a história verídica de Mike Burden (interpretado por Garrett Hedlund), um jovem órfão que cresceu no seio do Ku Klux Klan, na Carolina do Sul.Conhecemos Mike Burden em 1996, já adulto, no momento em que ajuda a inaugurar um museu do Ku Klux Klan. Ao mesmo tempo, conhecemos o reverendo Kennedy (interpretado pelo vencedor de um Óscar Forest Whitaker), que lidera um protesto pacífico contra a mesma inauguração. Torna-se óbvio, neste momento, que a vida dos dois terá de se cruzar.É que, pouco depois, o jovem Burden começa a inquietar-se. Decide afastar-se da organização racista (está apaixonado, ganha consciência e quer redimir-se). É nessa altura que se descobre numa encruzilhada: se por um lado não conhece outra família que não a que construiu no Ku Klux Klan, por outro quer emendar a mão.Burden arrepende-se do que fez. O Ku Klux Klan, por seu lado, não admite desistências. Ao ser perseguido pelo movimento racista, o casal é acolhido pelo reverendo Kennedy. Além de reverendo, Kennedy é o líder da comunidade negra de Laurens e acredita na redenção. Só que a reabilitação de Mike Burden como homem bom, que pode sarar as próprias feridas e também as que provocou, não será fácil.De Andrew HecklerEUA, Drama, M/14, 117 min.Com Andrea Riseborough, Garrett Hedlund, Forest Whitaker e Tom Wilkinson