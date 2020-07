Numa carruagem do metropolitano de Londres, no Reino Unido, Banksy utilizou uma das suas imagens de marca, os ratos, para abordar a utilização de máscaras durante a pandemia de Covid-19. No entanto, a obra do artista urbano cuja identidade se desconhece foi apagada devido à política anti-graffiti da empresa que gere o metro londrino.



"Agradecemos a mensagem de encorajar as pessoas a usar máscara, algo que a grande maioria dos nossos passageiros já faz. Este graffiti foi apagado devido à nossa política anti-graffiti, mas gostávamos de convidar Banksy a fazer uma nova versão desta mensagem numa localização mais adequada", disse a Transport for London (TfL).



Segundo o Daily Mail, apesar da política anti-graffiti da empresa, um dos empregados do metro terá apagado os desenhos de Banksy sem saber quem era o autor.



Na quarta-feira, o artista publicou um vídeo de 59 segundos no YouTube e no Instagram onde mostra como se disfarçou de funcionário de desinfeção do metro e, munido de stencils e de um reservatório para borrifar tinta, criou vários ratos: um a espirrar, um a usar uma máscara como paraquedas ou om um frasco de desinfetante.



Numa referência à música Tubthumping, dos Chumbawamba, Banksy escreveu a mensagem "I get lockdown" - "Eu fico em confinamento" - na parede de uma estação. Nas portas da carruagem, surge outra mensagem: "But I get up again" - "Mas levanto-me de novo".