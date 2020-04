Ver esta publicação no Instagram . . My wife hates it when I work from home. Uma publicação partilhada por Banksy (@banksy) a 15 de Abr, 2020 às 10:45 PDT

Como trabalha um artista urbano em casa? Banksy decidiu mostrá-lo no seu perfil de Instagram. A "vítima" foi uma casa de banho, onde vários ratos feitos com stencil causam o caos. "A minha mulher odeia quando trabalho a partir de casa", lê-se na legenda.Nesta casa de banho, há dez ratos: um pendurado no toalheiro e em cima do tubo de pasta de dentes, três que tombam o espelho, outro que desenrola o papel higiénico, um a sujar a sanita, outro pendurado no fio do calorífero, um a contar os dias de isolamento, outro numa toca e finalmente um rato que se prepara para fazer algo com sabão para as mãos.Os ratos são um dos elementos mais recorrentes na obra de Banksy. Veja as imagens: