Ator Timothy Busfield indiciado por acusações de abuso sexual infantil

Divulgados esta sexta-feira, os registos judiciais acusam formalmente o ator e produtor norte-americano de ter mantido contacto sexual com um menor de idade.

O ator e produtor Timothy Busfield, de 68 anos, foi formalmente acusado por procuradores do estado norte-americano de Novo México de ter mantido contacto sexual com um menor de idade, durante as gravações do programa de televisão The Cleaning Lady (2022), da Fox Broadcasting Company. Busfield, que trabalhava como produtor na série, negou as acusações.



Timothy Busfield enfrenta acusações de abuso sexual AP Photo/Paul Sancya

De acordo com o jornal The New York Times, os registos do tribunal de Albuquerque, divulgados esta sexta-feira, acusam Timothy Busfield de tocar nos órgãos genitais e nas nádegas de um ator, que afirmou ter sete ou oito anos de idade na altura. O irmão gémeo deste rapaz também trabalhava no mesmo projeto e ambos acabaram por dizer às autoridades que foram tocados de forma inadequada, apesar de inicialmente terem excluído o contacto sexual do depoimento.

De acordo com o jornal norte-americano, os advogados do ator terão utilizado gravações em que rapazes afirmavam que Busfield não lhes tinha tocado de forma inadequada, de forma a evitar as acusações. Além disso, também acusaram os pais dos rapazes de inventar as acusações depois das crianças terem perdido os papéis no programa The Cleaning Lady.

O ator, vencedor de um Emmy, entregou-se às autoridades a 13 de janeiro e foi posteriormente libertado para aguardar julgamento, por decisão do tribunal. Agora, os júris do tribunal votaram para indiciar Busfield de quatro crimes de contacto sexual com um menor.

"As alegações dos rapazes são corroboradas por relatórios médicos e pelo testemunho do seu terapeuta", afirmou a procuradora Savannah Brandenburg-Koch, em janeiro.

Busfield é conhecido por ter trabalhado como produtor na série The Cleaning Lady (2022) e pelos papéis em filmes como A Vingança dos Nerds (1984), Campo dos Sonhos (1989) e Segurança Nacional (2003).