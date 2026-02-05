Isto é o que precisa de ter no kit de emergência de 72 horas em caso de mau tempo

GNR e Ministério da Administração Interna recomendam a constituição de um kit de emergência para três dias.

Perante a possibilidade de situações de intempérie e outras ocorrências que possam afetar a normalidade do dia a dia, o Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana (GNR) recomendam que a população esteja preparada através da constituição de um kit de emergência para 72 horas.



Chuva e vento forte Diogo Barreto

Este kit tem como objetivo garantir a autonomia básica das famílias durante, pelo menos, três dias, em caso de falhas no fornecimento de serviços essenciais ou dificuldades de acesso a bens e apoio imediato.

De acordo com as autoridades, o kit de emergência deve incluir:

- Água e alimentos não perecíveis suficientes para três dias;

- Kit de primeiros socorros com os medicamentos essenciais;

- Iluminação e comunicação, como lanterna, rádio, pilhas extra e uma power bank;

- Artigos de proteção e conforto, nomeadamente roupa adequada, mantas e calçado resistente;

- Cópias de documentos importantes dentro de uma bolsa impermeável;

- Produtos de higiene e saneamento, incluindo artigos de higiene pessoal e sacos do lixo;

- Outros itens úteis, como um apito, um canivete, algum dinheiro e um mapa da zona.

Para além da preparação do kit, a GNR deixa um conjunto de recomendações de segurança à população. As autoridades apelam ao cumprimento rigoroso das indicações transmitidas pelos serviços de proteção civil e aconselham a evitar a aproximação a árvores instáveis, estruturas danificadas, cabos elétricos caídos ou zonas devidamente sinalizadas como perigosas.

É igualmente recomendado um cuidado redobrado na realização de trabalhos em altura, como subidas a telhados, assegurando sempre condições de segurança adequadas. No uso de lareiras, salamandras ou outros sistemas de aquecimento, deve ser garantida uma ventilação adequada, a limpeza regular das chaminés e a extinção total das brasas antes de dormir. A utilização de geradores deve ser feita exclusivamente no exterior das habitações, afastados de portas e janelas, de forma a prevenir a acumulação de gases tóxicos.

A GNR sublinha ainda a importância de uma vigilância acrescida das habitações, em especial das que se encontrem temporariamente desocupadas, apelando à comunicação imediata de qualquer situação suspeita às forças de segurança.