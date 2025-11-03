Justin Baldoni desiste de processo milionário contra Blake Lively

A batalha judicial entre os protagonistas do filme "Isto Acaba Aqui" começou em 2024, depois de Lively acusar Baldoni de assédio sexual e difamação. O ator decidiu respondeu com uma contra-ação judicial, que foi entretanto arquivada.

O processo judicial instaurado por Justin Baldoni e pela produtora Wayfarer Studios contra Blake Lively foi encerrado por um decisão de um juiz. O ator e realizador norte-americano terá decidido não dar continuidade à ação, depois do seu processo ter sido arquivado em junho, com a possibilidade apresentar alterações à queixa (dentro de um prazo que entretanto já terminou).



Justin Baldoni AP

Esta ação visava também o marido da atriz, Ryan Reynolds, um assessor de imprensa, e o jornal New York Times. Baldoni alegava extorsão civil e difamação, e pedia uma indemnização de 400 milhões de dólares (372 milhões de euros), que não irá receber.

A batalha judicial entre Baldoni e Lively começou em dezembro de 2024, depois de Blake Lively instaurar um processo contra Justin Baldoni, com quem contracenou no filme Isto Acaba Aqui, lançado em agosto desse mesmo ano. Duas semanas depois, o ator apresentou uma contra-ação.

Na altura, a atriz acusou o colega de assédio sexual e difamação, e o processo em questão ainda continua ativo e só deverá terminar em 2026. De acordo com a BBC, depois da ação levada a cabo por Baldoni ter sido encerrado em junho, a defesa da atriz afirmou que a decisão representava uma "vitória total e uma absolvição completa". No entanto, o advogado do ator adiantou que "embora o tribunal tenha arquivado as acusações relacionadas com difamação, o tribunal convidou-nos a alterar quatro das sete acusações contra a senhora Lively, o que irá apresentar provas adicionais e alegações refinadas".

Na altura, o juiz Liman disse, citado pela BBC, que Baldoni e a sua produtora Wayfarer "não alegaram adequadamente que as ameaças de Lively fossem extorsão ilegal, em vez de negociação dura ou renegociação de condições de trabalho legalmente permitidas". No que diz respeito às alegações contra o New York Times, o juiz considerou que não existiam provas de que o jornal tivesse agido "com malícia real" ao publicar uma reportagem sobre o caso.

Os advogados de Blake Lively apresentaram recentemente novos documentos em tribunal, em que acusam o ator de ocultar provas. “A defesa escondeu elementos críticos em várias fases da investigação, quer omitindo documentos, quer alegando falsamente segredo profissional entre advogado e cliente”, referiu a defesa da atriz.