A verdadeira História de Maria

O brinco de ouro no nariz, a condizer com os que trazia nas orelhas, faziam-na destacar-se. Uma jovem judia usava orgulhosamente o seu dote e o ouro era prova de que vinha de uma família digna. Maria não fugiria às tradições dos judeus de Séforis, a cidade a seis quilómetros de Nazaré, onde vivia. Baixa, com pouco mais que 1,5 m, teria cabelos longos pretos, olhos castanhos e uma cara de criança quando se casou, ainda adolescente: teria entre 12 a 15 anos.



A túnica que lhe cobria o corpo não era azul celeste como vemos nas pinturas religiosas. Essa era uma cor reservada aos mais ricos. Os tons neutros, como bege ou castanho, seriam os escolhidos para o linho que Maria teceu durante horas. A cabeça estaria coberta com um véu e nos pés usaria umas sandálias. O seu dia começava cedo, sobretudo depois de se casar com José. Era à mulher que cabia a função de organizar a casa. Maria levantava-se da sua esteira no chão, com apenas um pouco de palha a fazer de colchão, e seguia-se o ritual comum na época – esfregar o rosto e o cabelo com óleo e fazer tranças nos longos cabelos. Só depois acordava o marido e juntos rezavam antes de ele ir trabalhar. Maria começava então a cuidar da casa e a preparar o almoço – pão com legumes e peixe.



Quando José regressava, sentava-se para comer e, segundo a tradição judaica, ela ficaria de pé à espera que ele terminasse. Mas será que Maria se sentava ao lado do marido, quebrando essa regra, e seria já ela uma revolucionária como foi o filho, Jesus, que sempre se sentou à mesa com mulheres?