Fizemos o casting dos 'Morangos'

Das 7h às 14h, infiltrei-me entre mais de 2 mil aspirantes a estrelas. Depois de estudar uma cena de discussão juvenil com um rapaz, chegou a minha vez. Será que passei?

Se acordar cedo ou, até mesmo, acampar foi a chave para alguns dos jovens conseguirem participar no casting dos Morangos com Açúcar – série juvenil de sucesso de audiências que surgiu há 20 anos –, para mim o golpe de sorte foram os amigos que fiz nesse dia. Eram 4h da manhã quando acordei cheia de energia. Em mãos tinha dois grandes desafios: participar no casting e, se possível, chegar à fase final, por outro fazê-lo sem que ninguém desconfiasse que era jornalista e que, na verdade, estava a tentar perceber o que passam os aspirantes a estrelas de TV. É que desta novela juvenil saíram várias gerações de atores, como Rita Pereira, Cláudia Vieira, Jéssica Athayde e Pedro Teixeira.